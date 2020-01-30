Элина Свитолина выиграла пари у Гаэля Монфиса (+Видео)

Элина Свитолина, Гаэль Монфис. Фото Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время одной из тренировок поспорила со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом на точность удара.



Элина должна была попасть подачей в банку из под мячей, что ей и удалось сделать.



Проигравшему Монфису пришлось отжиматься.

View this post on Instagram Challenge each other ?? A post shared by (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) on Jan 30, 2020 at 11:46am PST Украинская теннисистка Элина Свитолина во время одной из тренировок поспорила со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом на точность удара.Элина должна была попасть подачей в банку из под мячей, что ей и удалось сделать.Проигравшему Монфису пришлось отжиматься.