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Элина Свитолина выиграла пари у Гаэля Монфиса (+Видео)
Свитолина выиграла пари у Гаэля Монфиса (+Видео)Элина Свитолина, Гаэль Монфис. Фото Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина во время одной из тренировок поспорила со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом на точность удара.

Элина должна была попасть подачей в банку из под мячей, что ей и удалось сделать.

Проигравшему Монфису пришлось отжиматься.
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Challenge each other ??

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