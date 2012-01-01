Australian Open. Определились финалисты в миксте

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в смешанном парном разряде прошли полуфинальные матчи.



Американка Бетани Маттек-Сэндс и британец Джейми Маррей одолели австралийцев Астру Шарму и Джона-Патрика Смита со счетом 6:3, 7:6(4).



За 1 час 22 минуты матча Бетани и Джейми сделали два брейка, один эйс и допустили одну двойную ошибку. Астра и Джон-Патрик на это ответили одним реализованным брейк-пойнтом, тремя подачами навылет, допустив три двойные ошибки.



В финале Australian Open Маттек-Сэндс и Маррей сыграют с чешкой Барборой Крейчиковой и хорватом Николой Мектичем, которые были сильнее канадки Габриэлы Дабровски и финна Хенри Континена – 3:6, 6:3, 10:5.

