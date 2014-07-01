Australian Open. Младенович и Бабош стали чемпионками в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в парном разряде прошел финальный матч.Посеянные под вторым номером француженка(№2 в парном рейтинге WTA) и венгерка Тимеа Бабош (4) разгромили первых сеяных чешку(1) и представительницу Китайского Тайбэя(3) со счетом 6:2, 6:1.Матч продолжался 1 час 12 минут. Младенович и Бабош сделали шесть брейков из десяти возможных и не удержали одну свою подачу. На счету обеих пар по одному эйсов и по две двойных ошибки.Для Младенович это четвёртый титул парного «Большого шлема», для Бабош – третий.За свой успех Младенович и Бабош получат 2000 рейтинговых очков и $510 тысяч призовых. Стрыкова и Су-Вей получат 1300 очков и $255 тысяч.