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Australian Open. Младенович и Бабош стали чемпионками в парном разряде
Australian Open. Младенович и Бабош стали чемпионками в парном разрядеВ Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в парном разряде прошел финальный матч.

Посеянные под вторым номером француженка Кристина Младенович (№2 в парном рейтинге WTA) и венгерка Тимеа Бабош (4) разгромили первых сеяных чешку Барбору Стрыкову (1) и представительницу Китайского Тайбэя Се Су-Вей (3) со счетом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Младенович и Бабош сделали шесть брейков из десяти возможных и не удержали одну свою подачу. На счету обеих пар по одному эйсов и по две двойных ошибки.

Для Младенович это четвёртый титул парного «Большого шлема», для Бабош – третий.

За свой успех Младенович и Бабош получат 2000 рейтинговых очков и $510 тысяч призовых. Стрыкова и Су-Вей получат 1300 очков и $255 тысяч.
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