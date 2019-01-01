София Кенин: Не стану врать, мне льстит повышенное внимание

Американская теннисистка София Кенин,



«Конечно, раньше ко мне было приковано не так много внимания. Поставила перед собой цель заявить о себе, - приводит слова Кенин пресс-служба турнира. - Рада, что мне это удалось. Теперь все за мной следят, и мне это, честно говоря, нравится.



В последние недели мой телефон буквально разрывается. Мне постоянно пишут - в Instagram, в Twitter. Но мне это льстит, я получаю удовольствие».

Американская теннисистка София Кенин, ставшая финалисткой Australian Open , ответила на вопрос о том, стала ли она ощущать повышенное внимание в последнее время.«Конечно, раньше ко мне было приковано не так много внимания. Поставила перед собой цель заявить о себе, - приводит слова Кенин пресс-служба турнира. - Рада, что мне это удалось. Теперь все за мной следят, и мне это, честно говоря, нравится.В последние недели мой телефон буквально разрывается. Мне постоянно пишут - в Instagram, в Twitter. Но мне это льстит, я получаю удовольствие».