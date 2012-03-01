Гарбин Мугуруса: Моя цель - уехать из Мельбурна с трофеем

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась впечатлениями от



«Встреча с Симоной была тяжёлой. Она - очень сильная соперница, - приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.

. Наши поединки всегда получаются затяжными и напряжёнными. Однако я верю в свои силы и знаю, что у меня есть всё необходимое для победы в таких сложных матчах.



Моя цель - уехать из Мельбурна с трофеем. Впрочем, я уже добилась отличного результата, так что в финале не буду ощущать чрезмерного давления».











Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над румынкой Симоной Халеп в полуфинале Australian Open.«Встреча с Симоной была тяжёлой. Она - очень сильная соперница, - приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.. Наши поединки всегда получаются затяжными и напряжёнными. Однако я верю в свои силы и знаю, что у меня есть всё необходимое для победы в таких сложных матчах.Моя цель - уехать из Мельбурна с трофеем. Впрочем, я уже добилась отличного результата, так что в финале не буду ощущать чрезмерного давления».