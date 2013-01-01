Джокович: Уважаю Федерера за то, что он вышел на матч

Сербский теннисист



«Всё могло пойти совершенно по-другому, если бы Роджер реализовал брейк-пойнты, – цитирует Джоковича официальный сайт ATP. - У него был хороший старт, поначалу я был весьма взволнован. Я должен сказать, что уважаю Роджера за то, что он вышел на матч. Сейчас он находится далеко не в лучшей форме из-за травмы.



В начале я мыслил не совсем правильно. Я следил за тем, как он двигается, вместо того чтобы думать о собственных ударах. Я сумел вернуться в игру и выиграть первый сет, что было важно с психологической точки зрения».

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 7:6(1), 6:4, 6:3 «Всё могло пойти совершенно по-другому, если бы Роджер реализовал брейк-пойнты, – цитирует Джоковича официальный сайт ATP. - У него был хороший старт, поначалу я был весьма взволнован. Я должен сказать, что уважаю Роджера за то, что он вышел на матч. Сейчас он находится далеко не в лучшей форме из-за травмы.В начале я мыслил не совсем правильно. Я следил за тем, как он двигается, вместо того чтобы думать о собственных ударах. Я сумел вернуться в игру и выиграть первый сет, что было важно с психологической точки зрения».