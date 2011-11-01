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Роджер Федерер: Мой шанс на победу составлял 3%
Роджер Федерер: Мой шанс на победу составлял 3%20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение в полуфинальном матче Australian Open 2020 с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 7:6(1), 6:4, 6:3 в пользу серба.

«Если оценивать мои действия, сегодняшний матч был ужасен– цитирует Федерера в своём «твиттере» Бен Ротенберг. - Хороший старт, неплохое завершение, но о всей остальной игре можно забыть. Я знал, что мой шанс на победу составлял 3%. С этим пришлось согласиться, хоть это было тяжело.

На данный момент я очень счастлив. Думаю, что в целом выступил хорошо. Я знаю, что могу играть лучше, но в то же время я мог сыграть и гораздо хуже. При отсутствии предшествовавших турниров я считаю этот результат очень хорошим.

В моей карьере было несколько матчей, в которых я так же чувствовал, что вряд ли смогу победить. Они проходили точно таким же образом. Но это лучше, чем ничего, скажем так».
По материалам: Чемпионат.com
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