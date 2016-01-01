Australian Open. Победа Джоковича над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Новак Джокович в матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open одержал победу над третьей ракеткой мира, 38-летним швейцарцем Роджером Федерером со счетом



В финале Australian Open соперником Джоковича будет или немец Александр Зверев, или австриец Доминик Тим (5).



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний сербв матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open одержал победу над третьей ракеткой мира, 38-летним швейцарцемсо счетом 7:6(1), 6:4, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 18 минут.В финале Australian Open соперником Джоковича будет или немец Александр Зверев, или австриец Доминик Тим (5).