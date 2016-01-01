Australian Open. Джокович вышел в финал, обыграв Федерера

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний сербодержал победу над третьей ракеткой мира, 38-летним швейцарцемсо счетом 7:6(1), 6:4, 6:3.За 2 часа 18 минут, проведенные на корте, Джокович сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. На счету Новака одиннадцать эйсов и одна двойная ошибка, а Роджер 15 раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Джокович активно выиграл 31 розыгрыш против 46-ти у Федерера и совершил 18 невынужденных ошибок против 35-ти. Теперь счет их личных встреч стал 29:23 в пользу сербского теннисиста.В финале Australian Open соперником Джоковича будет или немец Александр Зверев, или австриец Доминик Тим (5).Новак Джокович (Сербия, 2) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 7:6, 6:4, 6:3