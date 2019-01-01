Australian Open. Победа Мугурусы над Халеп: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Гарбинье Мугуруса, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, в матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open нанесла поражение третьей ракетке мира, 28-летней румынке Симоне Халеп со счетом

За главный трофей на Australian Open Мугуруса скрестит ракетки с американкой





26-летняя испанка, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, в матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open нанесла поражение третьей ракетке мира, 28-летней румынкесо счетом 7:6(8), 7:5 . Матч продолжался 2 часа 5 минут.За главный трофей на Australian Open Мугуруса скрестит ракетки с американкой Софией Кенин