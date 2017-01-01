Australian Open. Мугуруса обыграла Халеп и стала второй финалисткой

Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 28-летней румынке Симоне Халеп (4) со счетом 7:6(8), 7:5.



За 2 часа 5 минут, проведенные на корте, Мугуруса сделала четыре брейка из 14-ти возможных, выполнила десять эйсов и допустила две двойные ошибки. На счету Халеп три брейка, два эйса и одна двойная ошибка. Благодаря этой победе испанка вышла вперед в личном противостоянии с румынкой – 4:3.

Мугуруса впервые в карьере вышла в финал австралийского «мэйджора». Она становилась победительницей French Open-2016 и Wimbledon-2017.



В финале Australian Open Мугуруса сразится с американкой



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/2 финала

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 7:6(8), 7:5 Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.26-летняя испанка, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, нанесла поражение третьей ракетке мира, 28-летней румынке(4) со счетом 7:6(8), 7:5.За 2 часа 5 минут, проведенные на корте, Мугуруса сделала четыре брейка из 14-ти возможных, выполнила десять эйсов и допустила две двойные ошибки. На счету Халеп три брейка, два эйса и одна двойная ошибка. Благодаря этой победе испанка вышла вперед в личном противостоянии с румынкой – 4:3.Мугуруса впервые в карьере вышла в финал австралийского «мэйджора». Она становилась победительницей French Open-2016 и Wimbledon-2017.В финале Australian Open Мугуруса сразится с американкой Софией Кенин Гарбинье Мугуруса (Испания) – Симона Халеп (Румыния, 4) – 7:6(8), 7:5