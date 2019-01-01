Australian Open. Победа Кенин над Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

София Кенин, занимающая в мировом рейтинге 14-е место, в матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти со счетом

В финале Открытого чемпионата Австралии Кенин сразится или с румынкой Симоной Халеп, или с испанкой Гарбинье Мугурусой.



21-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 14-е место, в матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийкесо счетом 7:6(6), 7:5 . Поединок продолжался 1 час 45 минут.В финале Открытого чемпионата Австралии Кенин сразится или с румынкой Симоной Халеп, или с испанкой Гарбинье Мугурусой.