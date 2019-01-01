Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Рафаэль Надаль в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпел поражение от австрийца Доминика Тима, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Поединок продолжался 4 часа 10 минут и завершился в пользу австрийца со счетом

За выход в финал австралийского «мэйджора» Тим сразится с немцем

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Лидер посева, первая ракетка мира испанецв матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпел поражение от австрийца, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Поединок продолжался 4 часа 10 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6) За выход в финал австралийского «мэйджора» Тим сразится с немцем Александром Зверевым [media=https://www.youtube.com/watch?v=W8WEwCExaXY]