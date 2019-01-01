На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Лидер посева, первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпел поражение от австрийца Доминика Тима, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Поединок продолжался 4 часа 10 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6).
За выход в финал австралийского «мэйджора» Тим сразится с немцем Александром Зверевым.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=W8WEwCExaXY]
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Надаль за 4 часа проиграл Тиму в 1/4 финала
Australian Open. Победа Тима над Монфисом: обзор матча четвертого круга (Видео)
Australian Open. Победа Джоковича над Пуи: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Australian Open. Победа Зверева над Вавринкой: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Поражение Серены Уильямс от Ван Цян: обзор матча третьего круга (Видео)
Australian Open. Победа Джоковича над Раоничем: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Победа Надаля над Дельбонисом: обзор матча второго круга (Видео)
Australian Open. Победа Надаля над Циципасом: обзор матча 1/2 финала (Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Надаль за 4 часа проиграл Тиму в 1/4 финала
Australian Open. Победа Мугурусы над Павлюченковой: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Победа Халеп над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Победа Зверева над Вавринкой: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Australian Open. Победа Мугурусы над Павлюченковой: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Вертолет Коби Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения (Видео)
НБА. Аллей-уп Холидэя на Хэйса и данк Била возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)
Australian Open. Победа Халеп над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Последние новости спорта

19:55

Урош Велепец: Я сторонник того, чтобы женская сборная тренировалась под единым руководством 95 | Биатлон

19:41

Команды Франции, Германии и Швеции назвали составы на чемпионат мира по биатлону 89 | Биатлон

19:06

Украинские юниоры – девятые в эстафете на ЧМ по биатлону, команда юниорок дисквалифицирована 94 | Биатлон

18:25

Энтони Диррелл: Ломаченко не может быть лучшим в Р4Р только из-за победы над Ригондо 99 | Бокс

18:06

Реджис Прогрейс: Только возраст может победить Ломаченко 105 | Бокс

17:56

Эдди Хирн о бое Джошуа – Пулев: Мы близки к договоренности 96 | Бокс

17:41

Джошуа — о бое Усик – Чисора: Это бой с равными шансами 103 | Бокс

17:16

Диллиан Уайт – Усику: Ни в коем случае не недооценивай Чисору 110 | Бокс

17:02

Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео) 129 | Теннис / Видео

16:50

Australian Open. Надаль за 4 часа проиграл Тиму в 1/4 финала 135 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Australian Open. Победа Мугурусы над Павлюченковой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вертолет Коби Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения (Видео)

НБА. Аллей-уп Холидэя на Хэйса и данк Била возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Халеп над Контавейт: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Australian Open. Победа Зверева над Вавринкой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Australian Open. Победа Джоковича над Раоничем: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Шведка Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке; Джима – 25-я
Француз Фийон-Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке: Пидручный – 28-й, Прима – 29-й
Украинские боксеры завоевали 10 медалей на турнире «Странджа-2020» в Софии
Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке; украинцы - десятые
Французы выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Поклюке; украинцы - пятые


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2020 (568)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги