Australian Open. Надаль за 4 часа проиграл Тиму в 1/4 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Лидер посева, первая ракетка мира 33-летний испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от 26-летнего австрийца Доминика Тима, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Поединок продолжался 4 часа 10 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6).



Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных, Тим – три из восьми. Рафаэль выполнил одиннадцать эйсов, сделал 49 виннеров и допустил три двойные и 33 невынужденные ошибки. На счету Тима 14 эйсов, 65 виннеров, четыре двойные и 49 невынужденных ошибок. В личном противостоянии теннисистов лидером остается испанец - 9:5.

Доминик Тим впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.



В полуфинале Australian Open Тиму предстоит скрестить ракетки с немцем



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/4 финала.

Доминик Тим (Австрия, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) –7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6) В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Лидер посева, первая ракетка мира 33-летний испанецпотерпел поражение от 26-летнего австрийца, занимающего в мировом рейтинге пятое место. Поединок продолжался 4 часа 10 минут и завершился в пользу австрийца со счетом 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6).Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных, Тим – три из восьми. Рафаэль выполнил одиннадцать эйсов, сделал 49 виннеров и допустил три двойные и 33 невынужденные ошибки. На счету Тима 14 эйсов, 65 виннеров, четыре двойные и 49 невынужденных ошибок. В личном противостоянии теннисистов лидером остается испанец - 9:5.Доминик Тим впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.В полуфинале Australian Open Тиму предстоит скрестить ракетки с немцем Александром Зверевым Доминик Тим (Австрия, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) –7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6)