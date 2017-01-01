Australian Open. Победа Мугурусы над Павлюченковой: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Гарбинье Мугуруса в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой



32-я ракетка мира испанкав матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open нанесла поражение россиянке, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 7:5, 6:3 . Матч продолжался 1 час 33 минуты.В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп