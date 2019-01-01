Australian Open. Победа Халеп над Контавейт: обзор матча третьего круга (Видео)

Симона Халеп в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open разгромила представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую в мировом рейтинге 31-е место, со счетом

В полуфинале Australian Open Халеп сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.



Третья ракетка мира румынкав матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open разгромила представительницу Эстонии, занимающую в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 6:1, 6:1 . Для победы Симоне потребовалось лишь 53 минуты.В полуфинале Australian Open Халеп сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.