Australian Open. Зверев не пустил Вавринку в полуфинал

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Седьмая ракетка мира, 22-летний немецв четырех сетах обыграл 34-летнего швейцарца, занимающего в рейтинге ATP 15-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. Зверев сделал пять брейков из 13-ти возможных, Вавринка – три из шести. Александр 13 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а Стэн выполнил четыре эйса и пять раз ошибся при подаче. Это была третья победа немца в трех встречах со швейцарцем. Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open.За выход в финал австралийского «мэйджора» Зверев поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5).Александр Зверев (Германия, 7) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – 1:6, 6:3, 6:4, 6:2