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Australian Open. Мугуруса стала полуфиналисткой, победив Павлюченкову
Australian Open. Мугуруса стала полуфиналисткой, победив ПавлюченковуГарбинье Мугуруса. Фото: j48tennis.net 

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

32-я ракетка мира, 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса нанесла поражение 28-летней россиянке Анастасии Павлюченковой, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 7:5,  6:3.

За 1 час 33 минуты игрового времени Мугуруса выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Гарбинье выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Павлюченкова четыре раза подала навылет и совершила восемь двойных. Теперь в их личном противостоянии испанка лидирует со счетом 5:1.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/4 финала
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – 7:5, 6:3
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