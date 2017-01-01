Australian Open. Мугуруса стала полуфиналисткой, победив Павлюченкову

Гарбинье Мугуруса. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.32-я ракетка мира, 26-летняя испанкананесла поражение 28-летней россиянке, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 7:5, 6:3.За 1 час 33 минуты игрового времени Мугуруса выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Гарбинье выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки, а Павлюченкова четыре раза подала навылет и совершила восемь двойных. Теперь в их личном противостоянии испанка лидирует со счетом 5:1.В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – 7:5, 6:3