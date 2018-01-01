Australian Open. Халеп отдала Контавейт два гейма и вышла в полуфинал

Симона Халеп. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Третья ракетка мира 28-летняя румынка(4) разгромила 24-летнюю представительницу Эстонии, занимающую с мировом рейтинге 31-е место, со счетом 6:1, 6:1. Для победы Симоне потребовалось лишь 53 минуты.Халеп реализовала пять брейк-пойтнтов из одиннадцати возможных и отыграла единственный брейк-пойнт иимевшийся у Контавейт. На счету победительницы пять эйсов и одна двойная ошибка, а ее соперница на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу румынки.В полуфинале Australian Open Халеп сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой или с россиянкой Анастасияей Павлюченковой.Симона Халеп (Румыния, 4) –Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:1, 6:1