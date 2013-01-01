Australian Open. Джокович победил Раонича и в полуфинале сразится с Федерером

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний серб Новак Джокович победил в трех сетах 29-летнего канадца Милоша Раонича, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1).



Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Джокович сделал два брейка, а Раонич не сумел сделать ни одного брейка из двух возможных. На счету Новака четыре эйса и одна двойная ошибка, а Милош 18 раз подал навылет и допустил шесть двойных. Теперь в их личном противостоянии серб лидирует со счетом 10:0



За выход в финал турнира Джокович



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/4 финала.

Новак Джокович (Сербия, 2) – Милош Раонич (Канада, 32) – 6:4, 6:3, 7:6(1)

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний сербпобедил в трех сетах 29-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1).Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Джокович сделал два брейка, а Раонич не сумел сделать ни одного брейка из двух возможных. На счету Новака четыре эйса и одна двойная ошибка, а Милош 18 раз подал навылет и допустил шесть двойных. Теперь в их личном противостоянии серб лидирует со счетом 10:0За выход в финал турнира Джокович сразится с о швейцарцем Роджером Федерором Новак Джокович (Сербия, 2) – Милош Раонич (Канада, 32) – 6:4, 6:3, 7:6(1)