Australian Open. Победа Федерера над Сандгреном: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Роджер Федерер в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open одолел в пяти сетах 28-летнего американца Тенниса Сандгрена, занимающего в мировой классификации 100-е место, со счетом



Третья ракетка мира, 38-летний швейцарецв матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open одолел в пяти сетах 28-летнего американца, занимающего в мировой классификации 100-е место, со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(4) 6:3 . Теннисисты сражались на корте 3 часа 31 минуту.