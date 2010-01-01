Роджер Федерер получил предупреждение за нецензурную брань

Швейцарский теннисист



О том, что Роджер выругался, главному арбитру встречи сообщила линейная судья.



По ходу поединка Федерер продолжил спорить с обеими рефери, пытаясь выяснить, какие слова он сказал.



«Если вы всё отлично слышали, то почему не приняли решение сами? А судья на вышке уверена на 100 процентов? Она из Швейцарии? Вы не уверены, она уверена, хотя вы были на одинаковом расстоянии от меня. Серьёзно?»



Федерер в пяти сетах переиграл американца Тенниса Сандгрена со счетом



Швейцарский теннисист Роджер Федерер был предупреждён за использование нецензурной лексики в матче 1/4 финала Australian Open против американца Тенниса Сандгрена.О том, что Роджер выругался, главному арбитру встречи сообщила линейная судья.По ходу поединка Федерер продолжил спорить с обеими рефери, пытаясь выяснить, какие слова он сказал.«Если вы всё отлично слышали, то почему не приняли решение сами? А судья на вышке уверена на 100 процентов? Она из Швейцарии? Вы не уверены, она уверена, хотя вы были на одинаковом расстоянии от меня. Серьёзно?»Федерер в пяти сетах переиграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(4) 6:3