Australian Open. Федерер в пяти сетах одолел Мандгрена и пробился в 1/2 финала

Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец Роджер Федерер в пяти сетах одолел 28-летнего американца Тенниса Сандгрена, занимающего в мировой классификации 100-е место, со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(4) 6:3.



Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. Федерер реализовал два брейк-пойнта из 13-ти возможных, Сандгрен – четыре из 14-ти. Роджер сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки, а Теннис 27 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. На счету Федерера 44 виннерса и 56 невынужденных ошибок, у Сандгрена – 73/53 соответственно. По ходу подинка Роджер отыграл сем матчболов. Между собой теннисисты играли впервые.



В полуфинале турнира Федерер скрестит ракетки либо с сербом



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/4 финала.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(4) 6:3

Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарецв пяти сетах одолел 28-летнего американца, занимающего в мировой классификации 100-е место, со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(4) 6:3.Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. Федерер реализовал два брейк-пойнта из 13-ти возможных, Сандгрен – четыре из 14-ти. Роджер сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки, а Теннис 27 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. На счету Федерера 44 виннерса и 56 невынужденных ошибок, у Сандгрена – 73/53 соответственно. По ходу подинка Роджер отыграл сем матчболов. Между собой теннисисты играли впервые.В полуфинале турнира Федерер скрестит ракетки либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с канадцем Милошем Раоничем (32).Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(4) 6:3