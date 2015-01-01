Australian Open. Надаль переиграл Кирьоса и в 1/4 финала встретится с Тимом

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.



Лидер посева, первая ракетка мира 33-летний испанец Рафаэль Надаль одолел в четырех сетах 24-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего в рейтинге ATP 26-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4).



Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Надаль выполнил 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Кирьос 25 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. За счет активных действий Рафаэль выиграл 64 розыгорыша против 50-ти у Ника и допустил 27 невынужденных ошибок против 43-х. Теперь счет в их личных встречах стал 5:3 в пользу испанца.



За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Надаль сразится с австрийцем



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников .

Мужчины. Четвертый круг.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия, 23) – 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4) В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.Лидер посева, первая ракетка мира 33-летний испанець одолел в четырех сетах 24-летнего австралийца, занимающего в рейтинге ATP 26-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4).Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Надаль выполнил 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Кирьос 25 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. За счет активных действий Рафаэль выиграл 64 розыгорыша против 50-ти у Ника и допустил 27 невынужденных ошибок против 43-х. Теперь счет в их личных встречах стал 5:3 в пользу испанца.За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Надаль сразится с австрийцем Домиником Тимом Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия, 23) – 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4)