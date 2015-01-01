Australian Open. Мугуруса не пустила Бертенс в четвертьфинал

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.26-летняя испанка, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, нанесла поражение десятой ракетке мира, 28-летней голландке(9) со счетом 6:3, 6:3.за 1 час 8 минут, проведенные на корте, Мугуруса выиграла пять геймов на подаче Бертенс и проиграла два на своей. На счету Гарбинье шесть эйсов, 19 виннерсов, четыре двойные и 18 невынужденных ошибок. Бертенс пять раз подала навылет, активно выиграла 17 розыгрышей, допустив две двойные и 18 невынужденных ошибок. В их личном противостоянии минимальное преимущество остается у голландки – 4:3.Следующей соперницей Мугурусы в Мельбурне станет победительница матча Анжелика Кербер (Германия, 17) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – 6:3, 6:3