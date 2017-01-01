Australian Open. Федерер вышел в четвертьфинал

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(3) в четырех сетах переиграл 27-летнего венгра, занимающего в рейтинге ATP 67-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. За это время Федерер взял семь подач Фучовича и не удержал две своих. Роджер выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Мартон один раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это третья победа швейцарца в трех встречах с венгром.Следующим соперником Федерера в Мельбурне станет американец, который выбил из борьбы итальянца(12) - 7:6(5)7:5, 6:7(2), 6:4.Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2Теннис Сандгрен (США) – Фабио Фоньини (Италия, 12) – 7:6(5)7:5, 6:7(2), 6:4