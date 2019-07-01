Australian Open. София Кенин не пустила Кори Гауфф в 1/4 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.15-я ракетка мира, 21-летняя американка(14) нанесла поражение 15-летней соотечественнице, занимающей в мировом рейтинге 67-е место, со счетом 6:7(5), 6:3, 6:0.Теннисистки играли 2 часа 9 минут. Кеннин взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. На счету победительницы один эйс, 28 виннерсов, три двойные и 22 невынужденные ошибки. Гауфф семь раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. Также Кори активно выиграла 39 очков и совершила 48 невынужденных ошибок. Ранее американки не встречались.За выход в полуфинал Australian Open Кенин поспорит с представительницей Туниса, которая оказалась сильнее китаянки(27) – 7:6(4), 6:1.София Кенин (США, 14) – Кори Гауфф (США) – 6:7(5), 6:3, 6:0Онс Жабер (Тунис) - Ван Цян (Китай, 27) – 7:6(4), 6:1