Australian Open. Барти обыграла Риске и вышла в 1/4 финала





Первая ракетка мира, 23-летняя хозяйка кортов Эшли Барти (1) одержала победу над 29-летней американкой Элисон Риске (18), занимающей в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:4.



Матч продолжался 1 час 36 минут. Соперницы сделали по четыре брейка. Барти выполнила четыре эйса, активно выиграла 20 розыгрышей и допустила одну двойную и 34 невынужденных ошибок. Риске два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче, сделала 15 виннерсов и допустила 24 невынужденные ошибки. Это была третья победа австралийки в трех встречах с американкой.



В четвертьфинале соперницей Барти будет чешка



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Элисон Риске (США, 18) – 6:3, 1:6, 6:4 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Первая ракетка мира, 23-летняя хозяйка кортов(1) одержала победу над 29-летней американкой(18), занимающей в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:4.Матч продолжался 1 час 36 минут. Соперницы сделали по четыре брейка. Барти выполнила четыре эйса, активно выиграла 20 розыгрышей и допустила одну двойную и 34 невынужденных ошибок. Риске два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче, сделала 15 виннерсов и допустила 24 невынужденные ошибки. Это была третья победа австралийки в трех встречах с американкой.В четвертьфинале соперницей Барти будет чешка Петра Квитова Эшли Барти (Австралия, 1) – Элисон Риске (США, 18) – 6:3, 1:6, 6:4