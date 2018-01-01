Australian Open. Надежда Киченок и Рохан Бопанна стартовали с победы в миксте

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в смешанном парном разряде проходят матчи первого круга.



Посеянные под 10-м номером украинка Надежда Киченок и Рохан Бопанна из Индии одержали победу над шестыми сеяными Людмилой Киченок и американцем Остином Крайчеком со счетом 7:5, 4:6, 10:6.



Дуэты провели на корте 1 час 15 минут. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. На счету победителей девять эйсов и одна двойная ошибка, у проигравших – 12 эйсов и четыре двойных.



Во втором круге Киченок и Бопанна сыграет против американки Николь Меликар и Бруно Суареса из Бразилии.



В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в смешанном парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под 10-м номером украинкаиз Индии одержали победу над шестыми сеянымии американцемсо счетом 7:5, 4:6, 10:6.Дуэты провели на корте 1 час 15 минут. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. На счету победителей девять эйсов и одна двойная ошибка, у проигравших – 12 эйсов и четыре двойных.Во втором круге Киченок и Бопанна сыграет против американки Николь Меликар и Бруно Суареса из Бразилии.