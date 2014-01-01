Australian Open. Свитолина разгромно проиграла Мугурусе в третьем круге

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Пятая ракетка мира, 25-летняя украинка(5) потерпела поражение от 26-летней испанки, занимающнй в мировом рейтинге 32-е место. Поединок продолжался 1 час 7 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:1, 6:2.Свитолина не сумела реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов, Мугуруса реализовала четыре из 13-ти. На подаче Элина не ошибалась и выполнила два эйса, против четырех эйсов и одной двойной у Гарбинье. За счет своих активных действий украинка выиграла 12 розыгрышей и совершила столько же невынужденных ошибок. На счету испанки 31 виннерс и 9 невынужденных. В личном противостоянии теннисисток лидером остается Элина - 7:5.Напомним, в 2018 и 2019 годах в Мельбурне Свитолина доходила до 1/4 финала. В прошлом году она уступила японке Наоми Осаке (4:6, 1:6).Отметим, что Свитолина последней из украинских теннисисток покидает Australian Open в одиночном разряде.В 1/8 финала соревнований Мугуруса сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Зарина Дияс (Казахстан).Гарбинье Мугуруса (Испания) - Элина Свитолина, Украина, 5) – 6:1, 6:2