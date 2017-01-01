Australian Open. Федерер за 4 часа пробился в 1/8 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(3) одержал волевую победу, переиграв в пяти сетах 30-летнего австралийца, занимающего в рейтинге ATP 47-е место, со счетом 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8).Теннисисты сражались на корте 4 часа 3 минуты. За это время Федерер реализовал три брейк-пойнта из десяти, Миллман – четыре из восьми. На счету Роджера 16 эйсов, 62 виннерса, 6 двойных и 82 невынужденные ошибки. Миллман одиннадцать раз подал навылет, активно выиграл 40 розыгрышей, допустив четыре двойные и 48 невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии впереди швейцарец - 2:1.В 1/8 финала соперником Федерера будет венгр, который победил американца– 6:1, 6:1, 6:4.Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Джон Миллман (Австралия) – 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8)Мартон Фучович (Венгрия) – Томми Пол (США) – 6:1, 6:1, 6:4