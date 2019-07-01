Australian Open. Поражение Наоми Осаки от Кори Гауфф: обзор матча третьего круга (Видео)

Наоми Осака в матче третьего круга на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпела поражение от 15-летней американки Кори Гауфф, занимающей в рейтинге WTA 67-е место. Поединок продолжался 1 час 7 минут и завершился в пользу американки со счетом



Четвертая ракетка мира, 22-летняя японкав матче третьего круга на турнире «Большого шлема» Australian Open потерпела поражение от 15-летней американки, занимающей в рейтинге WTA 67-е место. Поединок продолжался 1 час 7 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3. 6:4