Серена Уильямс — о поражении в 3-м круге Australian Open: Я не должна так играть



«Я сохраняла оптимизм и думала, что смогу выиграть, — приводит слова Уильямс NBC Los Angeles. - Говорила себе: „Хорошо, тебе нужно завершить матч в свою пользу“. Честно говоря, я не думала, что проиграю.



Но я не принимала как Серена. Я сама проиграла. Я не должна так играть. Я в буквальном смысле не должна так действовать. Это непрофессионально. Это не круто. Я лучше этого».

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с китаянкой Ван Цян со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7. «Я сохраняла оптимизм и думала, что смогу выиграть, — приводит слова Уильямс NBC Los Angeles. - Говорила себе: „Хорошо, тебе нужно завершить матч в свою пользу“. Честно говоря, я не думала, что проиграю.Но я не принимала как Серена. Я сама проиграла. Я не должна так играть. Я в буквальном смысле не должна так действовать. Это непрофессионально. Это не круто. Я лучше этого».