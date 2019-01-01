Australian Open. Осака сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв 15-летней Гауфф

Наоми Осака. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 22-летняя японка(3) потерпела поражение от 15-летней американки, занимающей в рейтинге WTA 67-е место. Поединок продолжался 1 час 7 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:3. 6:4.Осака реализовала один брейк-пойнт из двух возможных, Гауфф – три из четырех. Наоми выполнила пять эйсов активно выиграла 17 очков и допустила одну двойную и 30 невынужденных ошибок. На счету Кори один эйс, шесть виннерсов и четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.В 1/8 финала соревнований Гауфф скрестит ракетки либо со своей соотечественницей Софией Кенин (14), либо с китаянкой Чжан Шуай.Кори Гауфф (США) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:3, 6:4