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Серена Уильямс продолжает выступление на Australian Open
Серена Уильямс продолжает выступление на Australian OpenСерена Уильямс. Фото: j48tennis.net 

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в женском турнире проходят матчи второго круга.

Девятая ракетка мира, 38-летняя американка Серена Уильямс (8) победила 22-летнюю словенку Тамару Зиданшек, занимающую в мировой классификации 70-ю строчку, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 18 минут, проведенные на корте, Уильямс сделала четыре брейка из 14-ти возможных, а Зиданшек не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся. Серена выполнила семь эйсов и обшлась без двойных ошибок, а словенка ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.

За выход в четвертый круг соревнований Уильямс сыграет против китаянки Ван Цян (27), которая разгромила француженку Фиону Ферро – 6:1, 6:2.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $ $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Серена Уильямс (США, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 6:3
Ван Цян (Китай, 27) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:2
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