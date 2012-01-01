Серена Уильямс продолжает выступление на Australian Open

Серена Уильямс. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $ $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в женском турнире проходят матчи второго круга.Девятая ракетка мира, 38-летняя американка(8) победила 22-летнюю словенку, занимающую в мировой классификации 70-ю строчку, со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 18 минут, проведенные на корте, Уильямс сделала четыре брейка из 14-ти возможных, а Зиданшек не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся. Серена выполнила семь эйсов и обшлась без двойных ошибок, а словенка ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.За выход в четвертый круг соревнований Уильямс сыграет против китаянки(27), которая разгромила француженку Фиону Ферро – 6:1, 6:2.Серена Уильямс (США, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 6:3Ван Цян (Китай, 27) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:2