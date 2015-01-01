Australian Open. Кори Гауфф обыграла Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)

15-летняя американка Кори Гауфф, занимающая в рейтинге WTA 67-е место, в первом круге Открытого чемпионата Австралии нанесла поражение 55-й ракетке мира, 39-летней соотечественнице Винус Уильямс со счетом 7:6(5), 6:3. Матч продолжался 1 час 37 минут.

Во втором круге Australian Open соперницей Гауфф будет румынка Сорана Кырстя.



