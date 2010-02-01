На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Роджер Федерер установил рекорд на Australian Open
Роджер Федерер установил рекорд на Australian Open20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер установил рекорд по количеству выступлений в Открытом чемпионате Австралии. Стартовавший турнир стал для 38-летнего теннисиста 21-м в карьере. Ранее он делил этот рекорд с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом (20).

В первом круге Роджер обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Следующим соперником швейцарца будет победитель встречи Кентен Алис (Франция) – Филип Краинович (Сербия). Федерер выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Он рекордсмен по количеству титулов, завоёванных на кортах Мельбурна (7).
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Роджер Федерер установил рекорд по количеству недель в Топ-50 рейтинга ATP
Роджер Федерер победил на Australian Open
Australian Open. Федерер покидает турнир
Australian Open. Федерер победил Чилича в финале: обзор матча (Видео)
Роджер Федерер повторил рекорд Пита Сампраса
Australian Open. Федерер и Димитров стартовали с побед, Шаповалов и Чорич выбывают и другие результаты
Australian Open. Федерер победил Маррея и вышел в полуфинал на Надаля
Australian Open. Федерер стал соперником Долгополова
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Роджер Федерер установил рекорд на Australian Open
Новак Джокович победил на старте Australian Open
Australian Open. Стефанос Циципас вышел во второй круг
Australian Open. Цуренко уступила Барти в трех сетах
Australian Open. Федерер и Димитров стартовали с побед, Шаповалов и Чорич выбывают и другие результаты

Последние новости спорта

15:59

Роджер Федерер установил рекорд на Australian Open 148 | Теннис

15:43

Состав сборной Украины на 6-й этап Кубка мира по велотреку в Канаде 86 | Велоспорт

15:27

Фьюри: Усик — никто, с ним не заработаешь денег 102 | Бокс

15:15

Фьюри: Джошуа - идеальный клиент для Уайлдера 67 | Бокс

15:04

Новак Джокович победил на старте Australian Open 84 | Теннис

14:32

Конор за бой с Серроне заработал 78 млн долларов. 95 | Единоборства

14:15

Юрай Санитра: Я доволен выступлением команды на этапах Кубка мира 87 | Биатлон

14:05

Лесников: У сестер Семеренко еще есть порох в пороховницах 66 | Биатлон

13:39

Вита Семеренко: Отстрелять четыре нуля - это замечательно 86 | Биатлон

13:25

Australian Open. Стефанос Циципас вышел во второй круг 100 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Малкольма Брогдона и Деррика Джонса в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Зак Лавин, Терренс Росс и Джексон Хэйс в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джа Морант и Деджанте Мюррэй возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Аллей-уп Рикки Рубио на Деандре Эйтона возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Аделаида. Барти победила Коллинз: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Аделаида. Ястремская победила Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Баззер- битер Михайлюка в топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Прима – 11-й
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования в Рупольдинге; Вита Семеренко - восьмая
Французы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге; украинцы - восьмые
Руслан Ткаленко – серебряный призер в гонке преследования на этапе Кубка IBU
Надежда Киченок и Сания Мирза выиграли парный турнир в Хобарте


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2020 (356)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги