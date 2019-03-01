Аделаида. Ястремская уступила Барти в финале

В Аделаиде (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Adelaide International с призовым фондом $848,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, уступила лидеру посева, первой ракетке мира23-летней австралийке Эшли Барти. Поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:2, 7:5.Ястремская реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Барти – четыре из одиннадцати. Соперницы выполнили по четыре эйса при этом Даяна совершила четыре двойные ошибки, а Эшли – две. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу австралийки.Титул турнира в Аделаиде стал для Барти первым в сезоне и восьмым в карьере, принеся ей 470 рейтинговых очков и $146,500 призовых. Ястремская, как финалистка, получит 305 очков в зачет рейтинга WTA и $78,160 призовых.Теннис. WTA Premier - Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $848,000. Одиночный разряд. 30 участницЭшли Барти (Австралия, 1) –Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 7:5