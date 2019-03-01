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Аделаида. Ястремская уступила Барти в финале
Аделаида. Ястремская уступила Барти в финалеВ Аделаиде (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Adelaide International с призовым фондом $848,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

19-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, уступила лидеру посева, первой ракетке мира 
23-летней австралийке Эшли Барти. Поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:2, 7:5.

Ястремская реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, Барти – четыре из одиннадцати. Соперницы выполнили по четыре эйса при этом Даяна совершила четыре двойные ошибки, а Эшли – две. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу австралийки.

Титул турнира в Аделаиде стал для Барти первым в сезоне и восьмым в карьере, принеся ей 470 рейтинговых очков и $146,500 призовых. Ястремская, как финалистка, получит 305 очков в зачет рейтинга WTA и $78,160 призовых.

Теннис. WTA Premier - Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $848,000.  Одиночный разряд. 30 участниц
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) –Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 7:5
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