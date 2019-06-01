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Аделаида. Барти победила Коллинз: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Лидер посева, первая ракетка мира 23-летняя австралийка Эшли Барти в полуфинале турнира WTA категории Premier в Аделаиде (Австралия) одержала волевую победу над 26-летней американкой Даниэль Коллинз, занимаюшей в рейтинге WTA 27-е место, со счетом  3:6, 6:1, 7:6(5). Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут.
В финале Барти сразится с с украинкой Даяной Ястремской.

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