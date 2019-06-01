Аделаида. Барти победила Коллинз: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Эшли Барти в полуфинале турнира WTA категории Premier в Аделаиде (Австралия) одержала волевую победу над 26-летней американкой Даниэль Коллинз, занимаюшей в рейтинге WTA 27-е место, со счетом

В финале Барти сразится с с украинкой



Лидер посева, первая ракетка мира 23-летняя австралийкав полуфинале турнира WTA категории Premier в Аделаиде (Австралия) одержала волевую победу над 26-летней американкой, занимаюшей в рейтинге WTA 27-е место, со счетом 3:6, 6:1, 7:6(5) . Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут.В финале Барти сразится с с украинкой Даяной Ястремской