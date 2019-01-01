Аделаида. Коллинз взяла верх над Бенчич и вышла в 1/2 финала

Даниэль Коллинх. Фото: j48tennis.net

В Аделаиде (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Adelaide International с призовым фондом $848,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



26-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, обыграла в двух партиях седьмую ракетку мира, 22-летнюю представительтницу Швейцарии Белинду Бенчич (4) со счетом 6:3, 6:1.



Матч продолжался 1 час 4 минуты. Коллинз реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы пять эйсов и три двойные ошибки против четырех эйсов и трех двойных у Бенчич. Ранее теннисистки не встречались.



В полуфинале соревнований Adelaide International Коллинз сыграет либо австралийкой Эшли Барти (1), либо с чешкой Маркетой Вондроушовой (8).



Теннис. WTA Premier - Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $848,000. Одиночный разряд. 30 участниц

1/4 финала

Даниэль Коллинз (США) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – 6:3, 6:1

В Аделаиде (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Adelaide International с призовым фондом $848,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.26-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, обыграла в двух партиях седьмую ракетку мира, 22-летнюю представительтницу Швейцарии(4) со счетом 6:3, 6:1.Матч продолжался 1 час 4 минуты. Коллинз реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы пять эйсов и три двойные ошибки против четырех эйсов и трех двойных у Бенчич. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале соревнований Adelaide International Коллинз сыграет либо австралийкой Эшли Барти (1), либо с чешкой Маркетой Вондроушовой (8).Даниэль Коллинз (США) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – 6:3, 6:1