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Аделаида. Коллинз взяла верх над Бенчич и вышла в 1/2 финала
Аделаида. Коллинз взяла верх над Бенчич и вышла в 1/2 финалаДаниэль Коллинх. Фото: j48tennis.net

В Аделаиде (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Adelaide International с призовым фондом $848,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

26-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, обыграла в двух партиях седьмую ракетку мира, 22-летнюю представительтницу Швейцарии Белинду Бенчич (4) со счетом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Коллинз реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы пять эйсов и три двойные ошибки против четырех эйсов и трех двойных у Бенчич. Ранее теннисистки не встречались.

В полуфинале соревнований Adelaide International Коллинз сыграет либо австралийкой Эшли Барти (1), либо с чешкой Маркетой Вондроушовой (8).

Теннис. WTA Premier - Adelaide International. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $848,000.  Одиночный разряд. 30 участниц
1/4 финала
Даниэль Коллинз (США) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – 6:3, 6:1
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