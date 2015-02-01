Кубок Федерации. Украина получила соперниц в своей группе в Таллине

февраля в рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны сборная Украины возглавит группу А, в которую также попали Хорватия и Болгария. В группе В сыграют Италия, Эстония, Австрия и Греция.



За сборную Украины выступит топ-пятерка украинских теннисисток в рейтинге WTA: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.



На сайте Кубка Федерации опубликованы составы команд, которые сыграют в столице Таллине:



Австрия: Барбара Хаас, Юлия Грабер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус;

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова;

Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукас, Леа Бошкович, Дарья Юрак;

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлач;

Греция: Мария Саккари, Деспина Папамихаил, Валентини Грамматикопулу, Михаэла Лаки;

Италия: Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Джулия Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисан, Элизабетта Коччаретто.



Обладатели путёвок в плей-офф (состоится в апреле) определятся в стыковых матчах между командами, занявшими первое место в своей группе и сборными, которые завершили выступление на второй позиции в противоположной группе.

февраля в рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны сборная Украины возглавит группу А, в которую также попали Хорватия и Болгария. В группе В сыграют Италия, Эстония, Австрия и Греция.За сборную Украины выступит топ-пятерка украинских теннисисток в рейтинге WTA: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.На сайте Кубка Федерации опубликованы составы команд, которые сыграют в столице Таллине:Барбара Хаас, Юлия Грабер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус;Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова;Яна Фетт, Тена Лукас, Леа Бошкович, Дарья Юрак;Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлач;Мария Саккари, Деспина Папамихаил, Валентини Грамматикопулу, Михаэла Лаки;Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Джулия Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисан, Элизабетта Коччаретто.Обладатели путёвок в плей-офф (состоится в апреле) определятся в стыковых матчах между командами, занявшими первое место в своей группе и сборными, которые завершили выступление на второй позиции в противоположной группе.

По материалам: btu