Серена Уильямс пожертвовала призовые за турнир в Окленде на тушение пожаров в Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение передать все призовые, полученные за победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия), пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии. Об этом теннисистка заявила в послематчевой речи.



Стоит отметить, что вместе с первым завоёванным за три года трофеем 38-летняя Серена получила чек на $ 43 тыс. Американка отдаст на благотворительность и все платья, в которых выступала на турнире.



Напомним, в финальном матче Уильямс-младшая переиграла соотечественницу Джессику Пегулу —

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение передать все призовые, полученные за победу на турнире в Окленде (Новая Зеландия), пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии. Об этом теннисистка заявила в послематчевой речи.Стоит отметить, что вместе с первым завоёванным за три года трофеем 38-летняя Серена получила чек на $ 43 тыс. Американка отдаст на благотворительность и все платья, в которых выступала на турнире.Напомним, в финальном матче Уильямс-младшая переиграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4