ATP Cup-2020. Сборная России победила команду Аргентины и вышла в 1/2 финала

Сегодня, 9 января, в Сиднее (Австралия) на ATP Cup во второй четвертьфинальной матчевой встрече сборная России победила команду Аргентины со счетом 3:0.



В полуфинале сборной России предстоит сразиться с победителем матча Сербия – Канада.



Теннис. ATP Cup-2020. Сидней (Австралия). 9 января

1/4 финала



Аргентина – Россия – 0:3



Гидо Пелья – Карен Хачанов – 2:6, 7:6(4)

Диего Шварцман – Даниил Медведев – 4:6, 6:, 3:6

Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени – Теймураз Габашвили/Константин Кравчук – 6:7(5), 4:6