Брисбен. Наоми Осака – Софья Кенин: обзор матча второго круга (Видео)

Наоми Осака, посеянная под третьим номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier в Брисбене (Австралия) в трех партиях обыграла американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом

За выход в полуфинал Осака сыграет против бельгийки Кики Бертенс (6).





Четвертая ракетка японская теннисистка, посеянная под третьим номером,в матче второго круга на турнире WTA категории Premier в Брисбене (Австралия) в трех партиях обыграла американку, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 6:1 . Поединок продолжался 2 час 20 минут.За выход в полуфинал Осака сыграет против бельгийки Кики Бертенс (6).