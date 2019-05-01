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Брисбен. Наоми Осака – Софья Кенин: обзор матча второго круга (Видео)
Четвертая ракетка японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под третьим номером, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier в Брисбене (Австралия) в трех партиях обыграла американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 6:1. Поединок продолжался 2 час 20 минут.
За выход в полуфинал Осака сыграет против бельгийки Кики Бертенс (6).


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