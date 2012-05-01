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Квитова обыграла Павлюченкову и вышла во второй круг Premier в Брисбене
Квитова обыграла Павлюченкову и вышла во второй круг Premier в БрисбенеВ Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1 500 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Седьмая ракетка мира, 29-летняя чешка Петра Квитова, посеянная под пятым номером, одержала победу над 28-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 2:6, 6:1, 6:0.

За 1 час 47 минут игрового времени Квитова взяла шесть подач Павлюченковой и упустила три своих. На подаче соперницы допустили по четыре двойные ошибки, при этом Петра выполнила пять эйсов, а Анастасия – два.

За выход в 1/4 финала Квитова сыграет с прошедшей через квалификацию россиянкой Людмилой Самсоновой, которая оказалась сильнее американки Слоан Стивенс – 6:4, 2:6, 6:3.

Теннис. WTA Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1 500 000. 30 участниц
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 5) – Анастасия Павлюченкова (Россия) -  2:6, 6:1, 6:0
Людмила Самсонова (Россия, Q) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 2:6, 6:3
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