Квитова обыграла Павлюченкову и вышла во второй круг Premier в Брисбене

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1 500 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Седьмая ракетка мира, 29-летняя чешка Петра Квитова, посеянная под пятым номером, одержала победу над 28-летней россиянкой Анастасией Павлюченковой, занимающей в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 2:6, 6:1, 6:0.



За 1 час 47 минут игрового времени Квитова взяла шесть подач Павлюченковой и упустила три своих. На подаче соперницы допустили по четыре двойные ошибки, при этом Петра выполнила пять эйсов, а Анастасия – два.



За выход в 1/4 финала Квитова сыграет с прошедшей через квалификацию россиянкой Людмилой Самсоновой, которая оказалась сильнее американки Слоан Стивенс – 6:4, 2:6, 6:3.



Теннис. WTA Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1 500 000. 30 участниц

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 5) – Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2:6, 6:1, 6:0

Людмила Самсонова (Россия, Q) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 2:6, 6:3

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1 500 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Седьмая ракетка мира, 29-летняя чешка, посеянная под пятым номером, одержала победу над 28-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 2:6, 6:1, 6:0.За 1 час 47 минут игрового времени Квитова взяла шесть подач Павлюченковой и упустила три своих. На подаче соперницы допустили по четыре двойные ошибки, при этом Петра выполнила пять эйсов, а Анастасия – два.За выход в 1/4 финала Квитова сыграет с прошедшей через квалификацию россиянкой, которая оказалась сильнее американки– 6:4, 2:6, 6:3.Петра Квитова (Чехия, 5) – Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2:6, 6:1, 6:0Людмила Самсонова (Россия, Q) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 2:6, 6:3