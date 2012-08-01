Окленд. Серена Уильямс и Каролин Возняцки стартовали с побед

Серена Уильямс. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA International. Окленд (Новая Зеладия). Хард. Призовой фонд $275 000. 32 участницы

Окленде (Новая Зеландия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Лидер посева, десятая ракетка мира 38-летняя американка, одержала победу над прошедшей через квалификацию 28-летней итальянкой, занимающей в рейтинге WTA 99-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 8 минут, проведенные на корте, Уильямс взяла три подачи Джорджи и отыграла все три ее брейк-пойнта. Серена выполнила восемь эйсов и избежала двойных ошибок, а Камила один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.Следующей соперницей Уильямс будет соотечественница, которая была сильнее еще одной американки(Q) – 7:5, 6:2.Успешно преодолела барьер первого круга и датчанка, посеянная под пятым номером. За 53 минуты она разгромила обладательницу wild card австралийку Пэйдж Мэри Хуриган со счетом 6:1, 6:0.Во втором круге Возняцки встретится с американкой, обыгравшей свою соотечественницу(Q) – 7:6, 6:2.Серена Уильямс (США, 1) – Камила Джорджи (Италия, Q) – 6:3, 6:2Кристина Макхэйл (США) – Энн Ли (США, Q) – 7:5, 6:2Каролин Возняцки (Дания, 5) – Пэйдж Мэри Хуриган (Австралия, WC) – 6:1, 6:0Лорен Дэвис (США) – Варвара Лепченко (США, Q) – 7:6(7), 6:2