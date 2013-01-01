ATP Cup-2020. Болгария обыграла Великобританию, Россия победила Италию, Греция проиграла Канаде и другие результаты

Сегодня, 3 января, в австралийских Брисбене, Сиднее и Перте стартовал дебютный розыгрыш ATP Cup.



В турнире участвуют 24 мужские сборные, которые поделены на 6 групп. Из них шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал. Победители групп А и B на стадии 1/4 финала сыграют с одной из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C встретятся с победителями квартетов E и F соответственно.



Призовой фонд ATP Cup составляет 15 миллионов долларов.



Теннис. ATP Cup-2020. Брисбен, Сидней, Перт (Австралия). 3 января



Группа С



Бельгия – Молдова – 3:0

Стив Дарси – Александр Козбинов – 6:4, 6:7, 7:5

Давид Гоффен – Раду Албот – 6:4, 6:1

Сандо Жилле/Йоран Флиген - Раду Албот/ Александр Козбинов – 6:7, 7:6, 11:9



Великобритания – Болгария – 1:2

Кэмерон Нори – Димитар Кузманов – 6:2, 3:6, 6:2

Даниэль Эванс – Григор Димитров – 6:2, 4:6, 1:6

Джейми Маррей/Джо Солсбери – Григор Димитров /Александар Лазаров – 7:6, 6:7, 11:9



Группа D

США – Норвегия – 1:2

Тэйлор Фритц – Виктор Джурашович – 6:2, 6:2

Джон Иснер – Каспер Рууд - 7:6, 6:7, 5:7

Остин Крайчек/Раджив Рам – Каспер Рууд/Виктор Джурашович – 6:4, 3:6, 5:10



Россия – Италия – 3:0

Карен Хачанов – Стефано Травалья – 7:5, 6:3

Даниил Медведев – Фабио Фоньини – 1:6, 6:1, 6:3

Даниил Медведев/Карен Хачанов – Симоне Балелли/Паоло Лоренци – 6:4, 6:3



Группа F



Греция – Канада – 0:3

Михаил Перволаракис – Феликс Оже-Альясим – 1:6, 3:6

Стефанос Циципас – Денис Шаповалов – 6:7, 6:7

Циципас/ Перволаракис – Шаповалов/ Оже-Альясим – 2:6, 3:6



Германия – Австралия – 0:3

Ян-Леннард Штруфф – Ник Кирьос – 4:6, 6:7

Александр Зверев – Алекс де Минор – 6:4, 6:7, 2:6

Кевин Кравиц/Андреас Мис- Крис Гуччионе/Джон Пирс – 3:6, 4:6