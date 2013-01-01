На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

ATP Cup-2020. Болгария обыграла Великобританию, Россия победила Италию, Греция проиграла Канаде и другие результаты
Сегодня, 3 января, в австралийских Брисбене, Сиднее и Перте стартовал дебютный розыгрыш ATP Cup.

В турнире участвуют 24 мужские сборные, которые поделены на 6 групп. Из них шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал. Победители групп А и B на стадии 1/4 финала сыграют с одной из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C встретятся с победителями квартетов E и F соответственно.

Призовой фонд ATP Cup составляет 15 миллионов долларов.

Теннис. ATP Cup-2020. Брисбен, Сидней, Перт (Австралия). 3 января

Группа С

Бельгия – Молдова – 3:0
Стив Дарси – Александр Козбинов  – 6:4, 6:7, 7:5
Давид Гоффен  – Раду Албот  – 6:4, 6:1
Сандо Жилле/Йоран Флиген  - Раду Албот/ Александр Козбинов  – 6:7, 7:6, 11:9

Великобритания – Болгария – 1:2
Кэмерон Нори – Димитар Кузманов – 6:2, 3:6, 6:2
Даниэль Эванс – Григор Димитров – 6:2, 4:6, 1:6
Джейми Маррей/Джо Солсбери – Григор Димитров /Александар Лазаров – 7:6, 6:7, 11:9

Группа D
США – Норвегия – 1:2
Тэйлор Фритц – Виктор Джурашович  – 6:2, 6:2
Джон Иснер – Каспер Рууд - 7:6, 6:7, 5:7
Остин Крайчек/Раджив Рам – Каспер Рууд/Виктор Джурашович – 6:4, 3:6, 5:10

Россия – Италия – 3:0
Карен Хачанов – Стефано Травалья – 7:5, 6:3
Даниил Медведев – Фабио Фоньини – 1:6, 6:1, 6:3
Даниил Медведев/Карен Хачанов – Симоне Балелли/Паоло Лоренци – 6:4, 6:3

Группа F

Греция – Канада – 0:3
Михаил Перволаракис – Феликс Оже-Альясим – 1:6, 3:6
Стефанос Циципас – Денис Шаповалов – 6:7, 6:7
Циципас/ Перволаракис – Шаповалов/ Оже-Альясим – 2:6, 3:6

Германия – Австралия – 0:3
Ян-Леннард Штруфф – Ник Кирьос – 4:6, 6:7
Александр Зверев – Алекс де Минор – 6:4, 6:7, 2:6
Кевин Кравиц/Андреас Мис- Крис Гуччионе/Джон Пирс – 3:6, 4:6
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Александр Зверев – Раду Албот: обзор матча первого круга (Видео)
Рим. Александр Зверев выбыл в первом круге и другие результаты
Маракеш. Димитров стартовал с поражения от Робредо
Уимблдон. Маррей, Нишикори, Димитров и Томич вишли в третий круг
Брисбен. Федерер и Димитров встретятся в &#188; финала
Australian Open. Димитров и Маррей встретятся в 1/8 финала
Париж. Димитров и Маррей поспорят за выход в &#188; финала
Брисбен. Маррей за два часа вышел в &#188; финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

ATP Cup-2020. Болгария обыграла Великобританию, Россия победила Италию, Греция проиграла Канаде и другие результаты
Серена Уильямс возглавила рейтинг лучших спортсменов десятилетия по версии Sky Sport
WTA опубликовала список главных сенсаций десятилетия
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Цуренко на прежних позициях

Последние новости спорта

19:36

ATP Cup-2020. Болгария обыграла Великобританию, Россия победила Италию, Греция проиграла Канаде и другие результаты 150 | Теннис

18:34

Ольга Харлан - лучшая спортсменка декабря в Украине 136 | Фехтование / Главные новости спорта

18:11

Клебо: Устюгов мощно шёл на последнем холме, мне пришлось выжать из себя максимум 125 | Лыжные гонки

18:00

«Тур де Ски»-2019/20. Норвежец Клебо выиграл масс-старт классическим стилем 144 | Лыжные гонки

17:16

«Тур де Ски»-2019/20. Норвежка Якобсен выиграла масс-старт классическим стилем 135 | Лыжные гонки

13:03

Флойд Мейвезер за прошедшее десятилетие заработал $500 тысяч за каждый точный удар 135 | Бокс

12:54

Хирн: Бой Усика с Джошуа может стать колоссальным событием 130 | Бокс

12:46

Бой Деревянченко - Головкин стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene 116 | Бокс

12:38

Роберт Гарсиа о боях Ломаченко–Дэвис, Уайлдер–Фьюри 2 и любимых бойцах 134 | Бокс

12:23

Джошуа готов отказаться от титула по версии WBO, но с условием 149 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Деррик Джонс, Деандре Джордан и Омари Спеллмен в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Энтони Дэвис и Митчелл Робинсон в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Яннис Адетокумбо и Донован Митчелл в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Майлс Бриджес и Крис Буше в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данки Деррика Джонса и Пэта Коннотона возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данк Митчелла и передача Сета Карри на Луку Дончича возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данки Янниса Адетокумбо и Джейсона Тейтума возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Ольга Харлан - лучшая спортсменка декабря в Украине
Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу; Зубов – 14-й
Анна Музычук – серебряный призер чемпионата мира по блицу в Москве
Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве; Коробов – девятый
Меркушина и Пидручный стали вторыми на «Рождественской гонке»


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2020 (32)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги