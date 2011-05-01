Серена Уильямс возглавила рейтинг лучших спортсменов десятилетия по версии Sky Sport





Первую строчку в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс. За последние 10 лет Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 и 24 турнира категории WTA. В рейтинге Серена опередила шестикратного чемпионат мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.



Топ-10 спортсменов десятилетия по версии Sky Sport:

1. Серена Уильямс (США) - теннис

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) - Формула 1

3. Криштиану Роналду (Португалия) - футбол

4. Лионель Месси (Аргентина) - футбол

5. Флойд Мейвезер (США) - бокс

6.

7. Усейн Болт (Ямайка) - лёгкая атлетика

8. Том Брэди (США) - американский футбол

9. Леброн Джеймс (США) - баскетбол

10. Симона Байлз (США) – гимнастика



Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP Журналисты британского Sky Sport составили свою версию рейтинга лучших спортсменов последнего десятилетия, оценив их выступления и доминирование в своих видах спорта.Первую строчку в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс. За последние 10 лет Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 и 24 турнира категории WTA. В рейтинге Серена опередила шестикратного чемпионат мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.1. Серена Уильямс (США) - теннис2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) - Формула 13. Криштиану Роналду (Португалия) - футбол4. Лионель Месси (Аргентина) - футбол5. Флойд Мейвезер (США) - бокс6. Новак Джокович (Сербия) - теннис7. Усейн Болт (Ямайка) - лёгкая атлетика8. Том Брэди (США) - американский футбол9. Леброн Джеймс (США) - баскетбол10. Симона Байлз (США) – гимнастика