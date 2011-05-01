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Серена Уильямс возглавила рейтинг лучших спортсменов десятилетия по версии Sky Sport
Журналисты британского Sky Sport составили свою версию рейтинга лучших спортсменов последнего десятилетия, оценив их выступления и доминирование в своих видах спорта.

Первую строчку в рейтинге заняла американская теннисистка Серена Уильямс. За последние 10 лет Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 и 24 турнира категории WTA. В рейтинге Серена опередила шестикратного чемпионат мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Топ-10 спортсменов десятилетия по версии  Sky Sport:
1. Серена Уильямс (США) - теннис
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) - Формула 1
3. Криштиану Роналду (Португалия) - футбол
4. Лионель Месси (Аргентина) - футбол
5. Флойд Мейвезер     (США) - бокс
6. Новак Джокович (Сербия) - теннис
7. Усейн Болт (Ямайка) - лёгкая атлетика
8. Том Брэди (США) - американский футбол
9. Леброн Джеймс (США) - баскетбол
10. Симона Байлз (США) – гимнастика

Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP
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