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Исполнительный директор ФТУ: Федерация не будет препятствовать участию Свитолиной в ОИ
Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин уточнил свою позицию относительно возможного участия Элины Свитолиной в Олимпийских играх-2020 в Токио.

«В заявку на Олимпийские Игры будут внесены теннисистки, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании Президиума ситуация со Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне.
У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Олимпиаде. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет, - отметил Зукин

– Можно ли назвать то, что происходит между федерацией и Свитолиной словом «конфликт»? 
– То, что происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны.

– Если Свитолина хочет выступать на Олимпиаде, будет ли ФТУ препятствовать этому? 
– ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.

– Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федераций за Украину. Какие условия она выдвигает? 
– Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF.
Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждет нашей определенной позиции по участию в матчах в Таллинне.

– Какие условия ФТУ для того, чтобы Свитолина выступила за Украину на Олимпиаде? 
– У нас нет условий. Условия есть у ITF. Они могут быть не выполнены. Тогда все окажутся в сложной ситуации.

– В чем произошло недопонимание в связи с последними публикациями?  
– Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации.
На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить.
По материалам: Tribuna.com
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