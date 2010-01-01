WTA: Серена Уильямс победила в номинации «Возвращение десятилетия»





Возглавила данный список американка Серена Уильямс, которая возобновила выступления после рождения дочери и четырежды доходила до финалов на турнирах «Большого шлема».



1. Серена Уильямс (США)

2. Петра Квитова (Чехия)

3. Бетани Маттек-Сэндс (США)

4. Мартина Хингис – (Швейцария)

5. Эшли Барти – (Австралия)

6. Винус Уильямс – (США)

7. Жюстин Энен – (Бельгия)

8. Белинда Бенчич – (Швейцария)

9. Елена Веснина – (Россия)

10. Виктория Азаренко (Беларусь) Пресс-служба WTA продолжает подводить неофициальные итоги десятилетия. Сегодня официальный сайт Ассоциации опубликовал рейтинг теннисисток , возвращавшихся в Тур в период с 2010 по 2019 годы.Возглавила данный список американка Серена Уильямс, которая возобновила выступления после рождения дочери и четырежды доходила до финалов на турнирах «Большого шлема».1. Серена Уильямс (США)2. Петра Квитова (Чехия)3. Бетани Маттек-Сэндс (США)4. Мартина Хингис – (Швейцария)5. Эшли Барти – (Австралия)6. Винус Уильямс – (США)7. Жюстин Энен – (Бельгия)8. Белинда Бенчич – (Швейцария)9. Елена Веснина – (Россия)10. Виктория Азаренко (Беларусь)